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زيلينسكي يدعو إلى إرسال الأسلحة لأوكرانيا بسرعة

جنود أوكرانيون يمرون بجانب نظام "باتريوت" للدفاع الجوي
11 يوليو 2026 23:44

قال الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الدبلوماسية الأوكرانية ⁠يجب أن تركز على حث ​حلفاء كييف ​على ‌تنفيذ ⁠اتفاقات ​توريد الأسلحة إلى بلاده بسرعة أكبر.
وذكر زيلينسكي، في خطابه ‌المسائي المصور "أعمل على إجراء تغييرات ‌في الجهود الدبلوماسية الأوكرانية. نحن ​بحاجة إلى مستوى جديد من التعاون مع شركائنا لضمان تنفيذ ‌الاتفاقات المتعلقة ​بتوريد الأسلحة".
وأضاف "يجب تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها قادة ​الدول ‌بسرعة أكبر ⁠وبالكامل"، ‌مشيرا ‌إلى أن هذا ينطبق ⁠على التعاون مع ​الولايات المتحدة بشأن ترخيص لإنتاج أنظمة الدفاع الجوي (باتريوت).

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