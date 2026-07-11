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الولايات المتحدة تصدر تحذيرا من موجة حر شديد

سائحتان تستخدمان مراوح ضد الحر الشديد في الولايات المتحدة
12 يوليو 2026 00:26

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في الولايات المتحدة تحذير من موجة حر تجتاح البلاد، السبت، تشمل نحو 44 مليون أميركي في منطقة جبال روكي والسهول الشمالية، حيث من المتوقع أن تتجاوز الحرارة 38 درجة مئوية.
وحذّرت الهيئة من أن درجات الحرارة، التي تفوق المعدلات الموسمية بكثير، قد تسجل مستويات قياسية تاريخية خلال نهاية الأسبوع، ولا سيما في مدينة "سولت ليك" عاصمة ولاية يوتا.
ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها، الأحد، لتتراوح بين 38 و43 مئوية في عدة ولايات شمالية، وهي مستويات تفوق المعدلات الموسمية بما يتراوح بين 8 و13 درجة.
وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن "موجة الحر الخطيرة" ستمتد لاحقا إلى المناطق الغربية والوسطى من البلاد الأسبوع المقبل، ما سيؤثر على ملايين الأشخاص، فضلا عن عرقلة جهود مكافحة حرائق الغابات الهائلة التي تجتاح حاليا ولايتي كولورادو ويوتا.
كما يتوقع أن تسجل حرارة شديدة، السبت، في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك ولاية فلوريدا، تزامنا مع مباراة ربع النهائي بين إنجلترا والنرويج في كأس العالم لكرة القدم 2026.
في الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، موعد انطلاق المباراة، من المتوقع أن تصل الحرارة المحسوسة في ميامي إلى 43 درجة بسبب الرطوبة، علما أن الملعب غير مكيّف.
تأتي موجة الحر هذه عقب موجة سابقة في شرق الولايات المتحدة في مطلع يوليو الجاري، حيث اقتربت من 40 درجة في مدن مثل نيويورك وفيلادلفيا، وألحقت أضرارا جسيمة بأرضيات ملاعب كأس العالم.
تزداد موجات الحر حدة وتكرارا في أنحاء العالم بسبب تغير المناخ، الناجم في المقام الأول عن الأنشطة البشرية، بحسب الخبراء.

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