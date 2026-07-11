الأحد 12 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: على كوبا تطبيق إصلاحات "قبل فوات الأوان"

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
12 يوليو 2026 00:38

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، السلطات في كوبا إلى الالتزام بتطبيق إصلاحات حقيقية واسعة النطاق "قبل فوات الأوان".

وأكد روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية "يتعين على قادة كوبا ببساطة أن يختاروا الالتزام بإصلاحات حقيقية والسلام والرخاء، قبل فوات الأوان".

أخبار ذات صلة
الولايات المتحدة تصدر تحذيرا من موجة حر شديد
روبيو: زيارة مرتقبة لترامب إلى الهند مطلع العام المقبل

 وأضاف "لقد عرضنا على هذه الإدارة في كوبا المساعدة في إعادة الإعمار، ووعدا بعلاقة جديدة بين بلدينا، إذا وافق النظام فقط على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لإتاحة فرصة الرخاء للبلاد".

وتخضع كوبا للحكم الاشتراكي منذ ثورة 1959. وفرضت واشنطن نتيجة لذلك حظرا اقتصاديا على البلاد ما زال قائما منذ أكثر من 60 عاما.

المصدر: د ب أ
ماركو روبيو
كوبا
تحذير
آخر الأخبار
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
الأخبار العالمية
روبيو: على كوبا تطبيق إصلاحات "قبل فوات الأوان"
12 يوليو 2026
سائحتان تستخدمان مراوح ضد الحر الشديد في الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
الولايات المتحدة تصدر تحذيرا من موجة حر شديد
12 يوليو 2026
جنود أوكرانيون يمرون بجانب نظام "باتريوت" للدفاع الجوي
الأخبار العالمية
زيلينسكي يدعو إلى إرسال الأسلحة لأوكرانيا بسرعة
اليوم 23:44
حتا يبدأ رحلة المحترفين من معسكر صربيا
الرياضة
حتا يبدأ رحلة المحترفين من معسكر صربيا
اليوم 23:30
آثار حريق الغابات المدمر في قرية "بيدار" بإقليم الأندلس الإسباني
الأخبار العالمية
رجال الإطفاء يسيطرون على حريق غابات إسبانيا المدمر
اليوم 23:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©