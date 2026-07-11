روبيو: على كوبا تطبيق إصلاحات "قبل فوات الأوان"

دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، السبت، السلطات في كوبا إلى الالتزام بتطبيق إصلاحات حقيقية واسعة النطاق "قبل فوات الأوان".

وأكد روبيو، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأميركية "يتعين على قادة كوبا ببساطة أن يختاروا الالتزام بإصلاحات حقيقية والسلام والرخاء، قبل فوات الأوان".

وأضاف "لقد عرضنا على هذه الإدارة في كوبا المساعدة في إعادة الإعمار، ووعدا بعلاقة جديدة بين بلدينا، إذا وافق النظام فقط على إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية لإتاحة فرصة الرخاء للبلاد".

وتخضع كوبا للحكم الاشتراكي منذ ثورة 1959. وفرضت واشنطن نتيجة لذلك حظرا اقتصاديا على البلاد ما زال قائما منذ أكثر من 60 عاما.