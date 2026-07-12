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الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة ضد إيران

الجيش الأميركي يشن ضربات جديدة ضد إيران
12 يوليو 2026 07:27

 أعلن الجيش الأميركي، أنه بدأ بشن جولة جديدة من الضربات ضد إيران، رداً على هجوم استهدف سفينة حاويات مدنية ترفع علم قبرص في مضيق هرمز.

وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان إن ⁠الضربات نُفذت بتوجيه من الرئيس دونالد ​ترامب.

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وأضافت "سنتكوم"، أنها بدأت تنفيذ الجولة الثالثة من الضربات ضد إيران هذا الأسبوع، وذلك عقب هجوم لقوات الحرس الثوري الإيراني نفذته على سفينة الحاويات "جي إف إس غالاكسي" (GFS Galaxy) التي ترفع علم قبرص، ما أسفر عن فقدان أحد أفراد الطاقم المدنيين، وإلحاق أضرار جسيمة بغرفة المحركات، فضلاً عن اندلاع حريق على متنها، الأمر الذي حال دون مواصلة رحلتها.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن الضربات تهدف إلى تقويض قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز.

المصدر: وام
إيران
الجيش الأميركي
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