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كوريا الجنوبية تحذر من موجة حر شديدة

كوريا الجنوبية تحذير من موجة حر شديدة
12 يوليو 2026 09:05

أصدرت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أول تحذيراتها من "موجة حر شديدة" لمدينتي غيونغسان وبوهانغ الواقعتين جنوب شرق البلاد، وذلك بموجب نظام إنذار جديد من أعلى مستوى تم تقديمه الشهر الماضي للتحذير من الحرارة الشديدة.

 

وقال مسؤولون إن التحذيرات عالية المستوى دخلت حيز التنفيذ في المدينتين في الساعة 10:00 صباحاً، بعد أن قفزت درجات الحرارة إلى 39.9 درجة مئوية في غيونغسان و37.2 درجة مئوية في بوهانغ في اليوم السابق.

 

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة مجددا إلى 39 درجة مئوية في كلتا المدينتين اليوم الأحد.
ومثلت التحذيرات من موجة الحر الشديدة التي صدرت في غيونغسان وبوهانغ أول تحذيرات من هذا النوع منذ أن اعتمدت الحكومة نظام التحذير الجديد من الحرارة في الأول من يونيو لتنبيه الجمهور إلى الحرارة الشديدة.

 

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ويتم، بموجب نظام الإنذار الجديد، إصدار تحذير من موجة حر شديدة عندما يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليومية إلى 39 درجة مئوية في المناطق التي وصلت فيها درجة الحرارة الظاهرية إلى 35 درجة مئوية أو أعلى لمدة يومين متتاليين على الأقل.

 

ويُنصح الناس، في ظل تحذير من موجة حر شديدة، بتجنب الأنشطة في الهواء الطلق، والبقاء في الظل، وشرب الكثير من الماء.

المصدر: وكالات
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كوريا الجنوبية
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