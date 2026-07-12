الديوان الأميري القطري ينعى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

نعى الديوان الأميري القطري، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 74 عاماً.

وجاء في بيان أصدره الديوان ونقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا": "(بسم الله الرحمن الرحيم) "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري، فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عاما.

تغمد الله فقيد الوطن الكبير بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عنا خير الجزاء على ما قدم لوطنه وأمته العربية والإسلامية من أعمال جليلة خالدة، وألهمنا جميعا الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".