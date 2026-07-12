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الأردن: سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل المملكة من دون إصابات

الأردن: سقوط 3 صواريخ قادمة من إيران داخل المملكة من دون إصابات
12 يوليو 2026 10:56

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية سقطت، فجر اليوم الأحد، في عدد من المواقع داخل أراضي المملكة، دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على خسائر مادية طفيفة.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت على الفور إلى المواقع وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة الموقف ميدانيا.

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وأكد أن القوات المسلحة الأردنية، لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحة للصراع لتهديد أمنها واستقرارها، وستتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها، مشددا على أن جميع التشكيلات والوحدات في أعلى درجات الجاهزية للتصدي لأي تهديد محتمل.

 

المصدر: وام
الأردن
المملكة الأردنية الهاشمية
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