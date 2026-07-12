واشنطن تسعى لتعهد إيراني بضمان حرية الملاحة في هرمز

واشنطن (وكالات)

طالبت الولايات المتحدة إيران بتقديم تعهد علني بعدم استهداف السفن في مضيق هرمز، والإبقاء على جميع ممراته البحرية مفتوحة أمام حركة الملاحة التجارية. وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام أميركية، قال مسؤولون أميركيون كبار، أمس، إن المحادثات التي جرت خلال الأيام الأخيرة بين واشنطن وطهران كانت «مثمرة». وأوضح المسؤولون، الذين فضلوا عدم الكشف عن هوياتهم، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة محدودة من الصحفيين، أن واشنطن تنتظر من إيران إعلاناً علنياً بشأن قضيتين. قال أحد المسؤولين: «ما نطالب به هو أن يصدر الإيرانيون بياناً يؤكد أن جميع ممرات العبور في مضيق هرمز مفتوحة، وأنه لم يعد يتم إطلاق النار على السفن، إما أن يصدروا هذا البيان، أو لن تكون العواقب في صالحهم». وأضاف أن إيران أبلغت واشنطن بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت سفناً تجارية في مضيق هرمز «نجمت عن خلل في أحد أنظمتها»، وفق قوله. وجاءت هذه التصريحات عقب تعرض ثلاث سفن لهجمات هذا الأسبوع في محيط مضيق هرمز. وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال الجمعة: «طلبَت منّا إيران أن نواصل المباحثات، وافقنا على القيام بذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى!». في غضون ذلك، تسعى الدول التي تؤدي دور الوساطة بين إيران والولايات المتحدة إلى الدفع لإحياء الخيار الدبلوماسي بعد أن اهتز بفعل لجوء الطرفين مجدداً إلى العنف، إن عسكرياً أو على مستوى المواقف، رغم مذكرة التفاهم التي وقعاها في يونيو الفائت. وفي محاولة لإنعاش المفاوضات، وصل إلى إيران الجمعة وفد قطري، بحسب ما أفادت وكالة أنباء تسنيم، نظراً إلى الدوحة تتولى وساطة بين طهران وواشنطن. كذلك دعت باكستان التي تتولى هي الأخرى دوراً مماثلاً طهران إلى الحفاظ على مكتسبات سلام تحققت بصعوبة مع واشنطن، وفقاً لما كتب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة «إكس». واتهم ترامب مساء الجمعة طهران بأنها تسعى إلى اغتياله، متوعداً مجدداً بأن الولايات المتحدة ستبيد «بالكامل» إيران إذا حاولت ذلك أو نجحت فيه. وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: «هناك 1000 صاروخ جاهزة للإطلاق وموجهة نحو إيران، تليها فوراً آلاف الصواريخ الأخرى، في حال نفّذت الحكومة الإيرانية تهديدها الذي أعلنته في أنحاء شتى من العالم عن اغتيال أو محاولة اغتيال الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأميركية». أضاف: «أعطيت الأوامر والجيش الأميركي مستعد وراغب وقادر لمدة عام واحد قابل للتمديد، على إبادة وتدمير كل مناطق إيران بالكامل». وأفاد موقع «إكسيوس» الإخباري وصحيفة «بوليتيكو» الرقمية الأميركيان بأن واشنطن أبلغت طهران أنها تمهلها إلى السبت لكي تتعهد علناً بعدم مهاجمة السفن في مضيق هرمز مجدداً.