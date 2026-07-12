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الإعصار "بافي" يضرب شرق الصين ويتراجع إلى عاصفة مدارية

أشخاص ينظرون إلى المحيط بعد مرور إعصار بافي في مقاطعة تشجيانغ
12 يوليو 2026 16:29

تراجع تصنيف الإعصار بافي إلى عاصفة مدارية شديدة الأحد بعدما ضرب اليابسة في شرق الصين، ما دفع السلطات إلى إجلاء قرابة مليوني شخص من مساره.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات.
وقبل وصوله إلى الصين، ضرب الإعصار شمال تايوان وجزر اليابان الجنوبية الغربية النائية، متسببا في اقتلاع أشجار وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف السكان.
وألحقت الأحوال الجوية القاسية الأسبوع الماضي دمارا واسعا بجنوب ووسط الصين، حيث أودت العواصف بـ 39 شخصا على الأقل، وتسببت في فيضان عشرات الأنهار وانهيار سدّ. 
وضرب بافي اليابسة حوالى الساعة 11,20 مساء السبت (15,20 ت غ) ترافقه رياح بلغت سرعتها 144 كيلومترا حسبما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) نقلا عن الأرصاد الجوية في مقاطعة تشجيانغ.
وأفادت قناة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية بأن "المنطقة الأكثر تأثرا شهدت رياحا عاتية وأمطارا غزيرة مع وصول الإعصار إلى مدينة يوهوا، ما تسبب في جريان سريع للمياه واقتلاع أشجار على جوانب الطرق".
ثم ضرب الإعصار مدينة يويتشينغ، حيث ذكر التلفزيون أن عناصر الإطفاء والإنقاذ وموظفي البلدية يعملون على إزالة أكثر من 1300 شجرة سقطت أو اقتُلعت من جذورها.
وتحركت عين الإعصار بالقرب من هانغتشو، عاصمة مقاطعة تشجيانغ، صباح الأحد مع رياح بلغت سرعتها حوالي 108 كيلومترات، وفق الأرصاد.

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المصدر: وكالات
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