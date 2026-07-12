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أوكرانيا: استهدفنا 14 سفينة روسية

أوكرانيا: استهدفنا 14 سفينة روسية
12 يوليو 2026 17:12

​قال ⁠روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية إن ​كييف ​استهدفت، ‌اليوم ⁠الأحد، ​14 سفينة روسية من بينها 10 ‌ناقلات.
وأضاف بروفدي، عبر تطبيق ‌"تلغرام"، أن السفن ​المستهدفة شملت أربع عبارات، مشيرا إلى أن إجمالي ‌90 سفينة ​روسية تعرضت للقصف خلال الأيام ​السبعة ‌الماضية.
من جانبه، قال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية، ​اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء ⁠دخولها القناة التي تربط بحر ​آزوف بالبحر الأسود.
وأكد، ​عبر ‌تطبيق "تلغرام"، أن ⁠الحريق ​الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب ‌نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، ‌مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.

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المصدر: وكالات
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