أوكرانيا: استهدفنا 14 سفينة روسية

قال روبرت بروفدي قائد سلاح الطائرات المسيرة الأوكرانية إن كييف استهدفت، اليوم الأحد، 14 سفينة روسية من بينها 10 ناقلات.
وأضاف بروفدي، عبر تطبيق "تلغرام"، أن السفن المستهدفة شملت أربع عبارات، مشيرا إلى أن إجمالي 90 سفينة روسية تعرضت للقصف خلال الأيام السبعة الماضية.
من جانبه، قال يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الروسية، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت ناقلة في أثناء دخولها القناة التي تربط بحر آزوف بالبحر الأسود.
وأكد، عبر تطبيق "تلغرام"، أن الحريق الذي اندلع جراء الهجوم تمت السيطرة عليه ولا خطر من حدوث تسرب نفطي لأن الناقلة كانت فارغة، مشيرا إلى عدم وقوع إصابات.