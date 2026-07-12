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قطر تدين الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها وعدد من الدول الشقيقة

شعار وزارة الخارجية القطرية
12 يوليو 2026 18:18

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها، وعلى أراضي كل من المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومملكة البحرين الشقيقة، وسلطنة عُمان الشقيقة، ودولة الكويت الشقيقة.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان نشرته على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إنها تعتبر هذه الهجمات "انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية العدوانية "يمثل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة"، مضيفة أنها "تحمّل الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب".

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وأوضحت الوزارة أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد، وفقًا لأحكام القانون الدولي والمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها. كما تجدد تضامن دولة قطر الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري والكامل لكافة الأعمال العسكرية والهجمات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، والامتناع عن كل ما من شأنه توسيع دائرة التصعيد، والعودة الجادة إلى مسار الحوار والمفاوضات، والالتزام بما تحقق عبر الجهود الدبلوماسية من تفاهمات.

المصدر: د ب أ
قطر
الهجمات الإيرانية
دول عربية
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