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عُمان تستدعي سفير إيران وتحتج رسمياً على هجمات بطائرات مسيرة

علم سلطنة عُمان
12 يوليو 2026 18:55

استدعت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم الأحد، السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في العاصمة مسقط.

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وأعرب وكيل الوزارة عن استياء سلطنة عُمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيًا إلى ضرورة التقيّد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارَين.

المصدر: وام
سلطنة عمان
سفير إيران
احتجاج
الهجمات الإيرانية
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