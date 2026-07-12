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قتلى بعملية دهس خلال مهرجان في تشيلي

آثار عملية الدهس في مدينة "فينيا ديل مار" في تشيلي
12 يوليو 2026 20:58

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب سبعة آخرون، اليوم الأحد، في تشيلي بعدما دهسهم سائق بسيارته خلال مهرجان تسوّق في مدينة "فينيا ديل مار"، غرب العاصمة سانتياغو، وفق ما أعلنته الشرطة.
وأفاد خورخي غوايتا العقيد في شرطة "فينيا ديل مار" بأن "السائق، ولأسباب لم تتّضح بعد، فقد على ما يبدو السيطرة على مركبته، ما أدى إلى دهس عدد من المشاة عند أطراف مهرجان كاوبوليكان".
وصرح غوايتا "لقي ستة أشخاص حتفهم حتى الآن، وأصيب سبعة آخرون، ولحسن الحظ، جميعهم في حالة جيدة".
وتشير الإفادات الأولية التي جمعتها الشرطة إلى أن السيارة كانت تسير بسرعة مفرطة على طريق محاذ للسوق.
ولم تُحدد السلطات ما إذا كان القتلى من عمال السوق أم من المارة.
تقع "فينيا ديل مار" على بعد حوالى 120 كيلومترا غرب سانتياغو عاصمة تشيلي، على ساحل المحيط الهادئ.

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المصدر: رويترز
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عملية دهس
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