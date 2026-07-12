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الكويت: هجمات على مراكز حدودية برية ومنصة نفطية بحرية

شعار رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي
12 يوليو 2026 21:35

ذكرت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأحد، أن ثلاثة مراكز حدودية في شمال البلاد ومنصة نفطية بحرية في المياه الإقليمية تعرضت إلى هجمات.
وأعلن العقيد الركن سعود العطوان، المتحدث باسم وزارة الدفاع "تعرض ثلاثة مراكز حدودية برية شمال البلاد لهجوم عدواني آثم أسفر عن وقوع أضرار مادية".

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وأضاف المتحدث، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) "تعرض إحدى منصات الحفر البحري، التابعة لشركة نفط الكويت، في المياه الإقليمية الكويتية لاستهداف بطائرة مسيّرة معادية أسفر عن وقوع أضرار مادية وإصابة أحد العاملين". 
وأكد العطوان أن الجهات المختصة باشرت فورًا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث، مضيفا أن "رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد استمرار جاهزية القوات المسلحة واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أراضيها".

المصدر: وكالات
الكويت
هجمات
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