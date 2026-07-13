الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف رعدية عنيفة تضرب فيلادلفيا وتدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ

عواصف رعدية عنيفة تضرب فيلادلفيا وتدفع السلطات لإعلان حالة الطوارئ
13 يوليو 2026 09:54

باشرت فرق الطوارئ وسكان مدينة فيلادلفيا الأميركية عمليات واسعة لإزالة آثار عواصف رعدية عنيفة ضربت المدينة مساء السبت، مخلفة أضرارا كبيرة في المباني والبنية التحتية.

وتسببت الرياح، التي تراوحت سرعتها بين 97 و113 كيلومتراً في الساعة، في انقطاع الكهرباء، واقتلاع الأشجار، وغمر عدد من الشوارع بالمياه، إلى جانب انهيار مبنى في غرب فيلادلفيا وتضرر عدد من المركبات ومبانٍ سكنية.

أخبار ذات صلة
وفد أميركي في لبنان لبحث انسحاب إسرائيل من منطقة «تجريبية»
خلال أول 5 أشهر من 2026 بنمو 0.9 %.. 56.3مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأميركا

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن الظاهرة نتجت عن رياح مستقيمة الاتجاه وليست إعصاراً، وذلك في ظل موجة طقس متطرفة تشهدها الولايات المتحدة.

وأعلنت عمدة فيلادلفيا، شيريل باركر، حالة الطوارئ، مؤكدة تسخير جميع الإمكانات لاستعادة الخدمات الأساسية، فيما تواصل فرق الإنقاذ إجلاء المتضررين ورفع الأنقاض.

المصدر: وام
فيلادلفيا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
دانا وايت: إصابة ماكجريجور صدمة ولا حديث عن اعتزاله
الرياضة
دانا وايت: إصابة ماكجريجور صدمة ولا حديث عن اعتزاله
اليوم 12:00
«جمارك دبي»تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية
اقتصاد
«جمارك دبي»تستثمر في قياداتها لاستشراف مستقبل التجارة العالمية
اليوم 11:44
بتوجيهات حمدان بن زايد..«الهلال الأحمر» و«تمكين المجتمع»: استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي
علوم الدار
بتوجيهات حمدان بن زايد..«الهلال الأحمر» و«تمكين المجتمع»: استمرار خدمات صيانة أجهزة الإنذار المبكر من الحرائق لمستفيدي الدعم الاجتماعي
اليوم 11:31
59 قميصاً أصفر تضع بوجاتشار في «نادي الكبار» بـ«طواف فرنسا»
الرياضة
59 قميصاً أصفر تضع بوجاتشار في «نادي الكبار» بـ«طواف فرنسا»
اليوم 11:15
أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% و"برنت" يصعد إلى 78.68 دولار للبرميل
اقتصاد
أسعار النفط تقفز بأكثر من 3% و"برنت" يصعد إلى 78.68 دولار للبرميل
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©