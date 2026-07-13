قتلى في ضربات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

كييف (وكالات)

قُتل أربعة أشخاص في أوكرانيا جراء ضربات ليلية شنّتها روسيا بمسيَّرات وصواريخ، في حين قُتل خمسة أشخاص بضربات أوكرانية على روسيا ومناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية، وفق ما أعلنت السلطات أمس.

جاءت الضربات عشية الموعد المقرر لاجتماع حلفاء لأوكرانيا في باريس لإجراء محادثات حول الضغط على روسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

والجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء النزاع متعثّرة منذ أشهر، مع تركيز واشنطن على حربها مع إيران.

في الأثناء كثّفت موسكو ضرباتها الصاروخية البالستية على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون في العاصمة كييف منذ يوليو.

وأفاد مسؤولون إقليميون بمقتل ثلاثة أشخاص في هجمات روسية استهدفت مقاطعة دنيبروبتروفسك، اثنان منهم لقيا حتفهما في ضربة طالت «منشأة صناعية» في مدينة كريفي ريه.

وأعلن رئيس البلدية، ياروسلاف شانكو، أن هجوماً آخر بطائرة مسيَّرة على مدينة خيرسون، أسفر عن مقتل شخص يبلغ 48 عاماً.

في المقابل، أسفرت ضربات أوكرانية على الجزء الخاضع للسيطرة الروسية من منطقة زابوريجيا الأوكرانية عن مقتل أربعة أشخاص، بينما أدى هجوم أوكراني بمسيَّرة بعيدة المدى إلى مقتل رجل في منطقة سامارا الروسية، وفق ما أعلنت السلطات.

وتعرضت الدفاعات الجوية الأوكرانية لضغوط جراء الضربات المتكررة بالصواريخ البالستية الروسية خلال الأسابيع الأخيرة.

ومنحت الولايات المتحدة أوكرانيا هذا الأسبوع إذنا لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي «باتريوت» القادرة على إسقاط الصواريخ البالستية الروسية، غير أن إنتاجها قد يستغرق شهوراً.

في السياق، قال مصدر مطلع، إن ألمانيا تمول شراء نحو 50 ألف طائرة مسيَّرة ​هجومية لأوكرانيا، في عملية تعد من أكبر الصفقات المعلنة التي تجريها دولة غربية لشراء ⁠مسيَّرات لصالح كييف.

وتعتمد أوكرانيا بشكل كبير على مختلف ​أنواع المركبات غير المأهولة خلال الحرب ​المستمرة ‌مع روسيا منذ أكثر ⁠من ​أربعة أعوام، فيما تنتج سنوياً ملايين الطائرات المسيَّرة في وقت تنفذ فيه القوات الأوكرانية آلاف الضربات بهذه الطائرات ‌يومياً.



