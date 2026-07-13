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القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تعلن تدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
13 يوليو 2026 15:08

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، اليوم، نجاح منظومات دفاعها الجوي في التصدي لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية، مشيرة إلى أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها العدوانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين فيها.

وأوضحت القيادة العامة، في بيان نشرته وكالة أنباء البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين وبإرادةٍ صلبة وجاهزيةٍ قتالية عالية، تصدت واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

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وأهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني العدواني، والإبلاغ عنها فوراً.

وشددت القيادة العامة البحرينية على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

المصدر: وام
إيران
البحرين
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