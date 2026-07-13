تفشي "إيبولا" في الكونغو يتوسع إلى 5 مقاطعات والإصابات تتجاوز 1800 حالة

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل حالات إصابة بفيروس "إيبولا" في خمس مقاطعات، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 1873 حالة، بينها 672 وفاة، وفقاً لتقرير صادر عن السلطات الصحية.

وأوضح التقرير أن المقاطعات المتضررة هي إيتوري، وكيفو الشمالية، وكيفو الجنوبية، وأوت-أويلي، وتشوبو، مشيرا إلى إدراج مقاطعتي أوت-أويلي وتشوبو في التقرير الوطني لأول مرة، مع ارتباط الحالات فيهما ببؤرة التفشي في إيتوري.

وأضافت السلطات أن 763 مريضاً يخضعون للعزل أو العلاج في المستشفيات، فيما بلغ معدل إشغال الأسرّة في مراكز العلاج 95.1%، بينما تعافى 306 أشخاص.

وكانت السلطات قد أعلنت تفشي المرض، الناجم عن فيروس إيبولا من سلالة بونديبوجيو، في 15 مايو الماضي.