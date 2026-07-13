فرنسا.. فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حريق قرب باريس

في باريس تحاول فرق الإطفاء في فرنسا الاثنين السيطرة على حريق "كبير بشكل استثنائي" يستعر في غابة جنوب العاصمة.

اندلع الحريق الأحد في غابة فونتينبلو الشاسعة الواقعة على بعد نحو ستين كيلومترا جنوب شرق باريس والتي تضم عددا من القرى الهادئة.

وفي ظل موجة الحر التي تضرب المنطقة، امتد الحريق الذي يعد نادرا في شمال البلاد، بشكل سريع وعطّل حركة السير والقطارات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحلول صباح الاثنين، امتد الحريق على 800 هكتار، وهي منطقة تتجاوز في مساحتها جبل طارق، ما دفع بعض السكان للفرار.

وكانت الأجواء خانقة في الغابة صباح الاثنين، بينما وصلت عربات الإطفاء تباعا في مسعى للسيطرة على الحريق.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على "إكس" إنه تم استخدام جميع الموارد المتاحة لمكافحة ما وصفه بـ"حريق غابات كبير بشكل استثنائي".

وقال وزير الداخلية لوران نونيز إن السلطات تحقق لتحديد إن كان الحريق متعمّدا.

وأفاد "كانت هناك حوالي عشر نقاط إشعال حرائق ضمن نطاق ألف متر، ما يدل على أنها ربما أُضرمت عمدا".

تشهد فرنسا ثالث موجة حر في أقل من ثلاثة أشهر فيما اندلعت حرائق في أجزاء مختلفة من البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وهي حلقة جديدة ضمن سلسلة أحوال الطقس القاسية التي تؤدي لسقوط وفيات والتي ربط العلماء تزايد وتيرتها خلال العقود الأخيرة بتغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية.



