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الاتحاد الأوروبي يعين مبعوثاً جديداً لكوسوفو

أعلام الاتحاد الأوروبي
13 يوليو 2026 19:27

أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي تعيين الدبلوماسي الألماني ديرك شويبل ممثلاً خاصاً جديداً للاتحاد في كوسوفو، خلفاً للدبلوماسي أيفو أوراف، إلى جانب تمديد ولايتي الممثلين الخاصين الحاليين في البوسنة والهرسك والقرن الأفريقي، بهدف ضمان استمرار الانخراط الدبلوماسي الأوروبي.

وسيباشر شويبل مهامه رسمياً في الأول من سبتمبر 2026 لمدة عامين، مستنداً إلى خبرة دبلوماسية بارزة؛ إذ يشغل حالياً منصب رئيس قسم روسيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي، وسبق أن ترأس بعثات أوروبية في بيلاروسيا ومولدوفا.

وستتركز مهمته في كوسوفو على دعم استقرارها الديمقراطي، وتعزيز مسارها الأوروبي، ودعم حقوق الإنسان وحماية الأقليات، بالإضافة إلى تقديم التوجيه السياسي لبعثة "يوليكس كوسوفو"، ودعم حوار بلغراد وبريشتينا لترسيخ الاستقرار الإقليمي.

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وعلى صعيد متصل، أقر المجلس تمديد ولايات مبعوثيه لضمان استقرار العمل الخارجي، حيث تم تمديد ولاية لويجي سورّيكا، الممثل الخاص في البوسنة والهرسك، لعامين إضافيين حتى 31 أغسطس 2028، كما جرى تمديد ولاية أنيتّه فيبر، الممثلة الخاصة للقرن الأفريقي، لعام إضافي حتى 31 أغسطس 2027، لمواصلة الدور الأوروبي في ظل التعقيدات الإقليمية.

وتأتي هذه التعيينات لتعزيز عمل كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، التي يدعمها حالياً 11 ممثلاً خاصاً يروجون لسياسات الاتحاد الأوروبي، ويدعمون مسارات الإصلاح، وسيادة القانون، والاستقرار في مناطق الاهتمام الاستراتيجي.

 

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
كوسوفو
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