الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جامعة الدول العربية: أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره

جامعة الدول العربية
13 يوليو 2026 19:49

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره، مشددا على أن ما يمس أمن أي دولة عربية يستوجب موقفا عربيا موحدا، وأن صون سيادة الدول العربية يمثل مبدأ ثابتا لا يقبل المساومة.

جاء ذلك خلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه مهام منصبه في الأول من يوليو الجاري، حيث استعرض رؤيته لتطوير عمل الجامعة العربية، وأكد أن الأمن القومي العربي مسؤولية مشتركة، وأن الأمانة العامة ستعمل على تطوير أدوات الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية وإدارة الأزمات، بما يجعل التحرك العربي أكثر استباقية وتأثيرا.

أخبار ذات صلة
الجامعة العربية تجدد رفضها لهجمات إيران العدوانية على مصالح وأراضي دول خليجية
جامعة الدول العربية تدين نسف إسرائيل حيا كاملا في لبنان

وجدد فهمي التأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الجامعة العربية، مع مواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية يمثل جريمة إبادة جماعية مستمرة، وأن الجامعة ستدعم الملاحقة القانونية للمسؤولين عنها.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ترتكز على خمسة مسارات رئيسية، تشمل تعزيز الدبلوماسية العربية الاستباقية، وترسيخ ثقافة المتابعة والتنفيذ، وإعادة هيكلة الأمانة العامة، والاستثمار في الإنسان العربي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وربط السياسة بالتنمية وتوسيع دائرة المشاركة، مؤكدا أن العالم العربي يمتلك من الإمكانات البشرية والاقتصادية ما يؤهله لصناعة مستقبل أفضل.

المصدر: وام
جامعة الدول العربية
القاهرة
آخر الأخبار
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
الرياضة
«حماس وشغف» وعد ديميكيليس لجماهير لايبزج
اليوم 20:00
جامعة الدول العربية
الأخبار العالمية
جامعة الدول العربية: أمن أي دولة عربية هو أمن للعالم العربي بأسره
اليوم 19:49
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
الرياضة
البرازيلي أندريه سانتوس ينضم إلى مانشستر يونايتد
اليوم 19:46
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
علوم الدار
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز الإمارات للاستثمار
اليوم 19:32
أعلام الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يعين مبعوثاً جديداً لكوسوفو
اليوم 19:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©