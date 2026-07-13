الإثنين 13 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي والبحرين يطلقان مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية

الاتحاد الأوروبي والبحرين يطلقان مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية
13 يوليو 2026 20:28

أعلن الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين، اليوم الاثنين، إطلاق مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية، وذلك على هامش المنتدى رفيع المستوى الثالث للأمن والتعاون الإقليمي في بروكسل، وفق بيان صادر عن دائرة العمل الخارجي الأوروبي.

 

وأوضح البيان أن الخطوة جاءت عقب اجتماع ضم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والمفوضة الأوروبية للمتوسط دوبرافكا شويتسا، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، حيث أكد الجانبان عزمهما تعزيز التعاون في مجالات الأمن الإقليمي، وحرية الملاحة، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد.

 

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يؤكد مواصلة تعزيز شراكته مع دول الخليج والتمسك بحل الدولتين
الاتحاد الأوروبي يعين مبعوثاً جديداً لكوسوفو

وأشار البيان إلى الدور المتنامي للبحرين، بصفتها الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي وعضوا غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026 - 2027، لافتاً إلى أن الاتفاق المرتقب سيفتح آفاقاً جديدة للتعاون السياسي والاقتصادي ومواجهة التحديات المشتركة.

المصدر: وام
الاتحاد الأوروبي
الشراكة الاستراتيجية
آخر الأخبار
برعاية منصور بن زايد.. فعاليات "ليوا للرطب" تنطلق غداً
علوم الدار
برعاية منصور بن زايد.. فعاليات "ليوا للرطب" تنطلق غداً
اليوم 23:04
الإمارات تشارك في حوار حلف "الناتو" لمكافحة الإرهاب ببروكسل
علوم الدار
الإمارات تشارك في حوار حلف "الناتو" لمكافحة الإرهاب ببروكسل
اليوم 22:53
انطلاق فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي» بمشاركة 110 طلاب وطالبات
الرياضة
انطلاق فعاليات برنامج «نوخذة أبوظبي» بمشاركة 110 طلاب وطالبات
اليوم 22:30
«إس آند بي جلوبال»: المشاريع الحكومية في الإمارات تسير وفق الخطة المحددة
اقتصاد
«إس آند بي جلوبال»: المشاريع الحكومية في الإمارات تسير وفق الخطة المحددة
اليوم 22:29
الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار للاستجابة المبكرة للكوارث المناخية
اليوم 22:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©