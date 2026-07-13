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موجة حر تشعل حرائق في أنحاء بريطانيا وسط تحذيرات

أرشيفية
14 يوليو 2026 00:34

اندلعت حرائق الغابات في 19 موقعا بمختلف أنحاء إنجلترا وويلز مع استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بالمملكة المتحدة، بالتزامن مع إصدار المزيد من التحذيرات من تداعيات الحرارة على الصحة العامة في معظم أنحاء البلاد.

وأصدرت وكالة الأمن الصحي البريطانية تحذيرات باللون الأصفر لسبع مناطق إنجليزية للفترة ما بين يومي الثلاثاء والجمعة من هذا الأسبوع، في وقت يتوقع فيه مكتب الأرصاد الجوية أن تصل ذروة درجات الحرارة إلى 33 درجة مئوية في المناطق الجنوبية الوسطى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

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ووفقا للمجلس الوطني للإطفاء، تتعامل خدمات الطوارئ حاليا مع 19 حريق غابات نشطا، حيث تكافح فرق الإطفاء والإنقاذ مزيجا من حرائق المروج الشاسعة والحرائق الزراعية.

وأشار المجلس إلى أن أحدث التقييمات تظهر استمرار وجود "خطر شديد لاندلاع حرائق الغابات" في أجزاء واسعة من إنجلترا وويلز، مع بقاء بعض المواقع تحت "تهديد بالغ الخطورة".

المصدر: وكالات
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