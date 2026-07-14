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الأردن: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران

الأردن: اعتراض وإسقاط 4 صواريخ قادمة من إيران
14 يوليو 2026 08:41

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت، فجر اليوم الثلاثاء، أربعة صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من الأراضي الإيرانية، دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله، إن فرق سلاح الهندسة الملكي تعاملت مع الشظايا التي سقطت في عدد من المواقع، وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة، واتخذت التدابير اللازمة لتأمين المواقع والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

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وأكد أن أي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو انتهاك مجالها الجوي ستُواجَه بكل حزم، ضمن قواعد الاشتباك المعتمدة وما تقتضيه المصلحة الوطنية، مشدداً على أن القوات المسلحة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

المصدر: وام
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