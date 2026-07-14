الثلاثاء 14 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عون: سأطلب من ترامب الضغط لتنفيذ «صيغة الإطار»

Id:5269208 تصاعد الدخان من موقع يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في مدينة النبطية جنوبي لبنان (أ ف ب)
14 يوليو 2026 10:40

بيروت (الاتحاد)
قال الرئيس اللبناني العماد، جوزيف عون، إنه سيطلب من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، الضغط على إسرائيل لتنفيذ «صيغة الإطار» التي تمّ توقيعها بعد جولة المفاوضات الخامسة. وقال الرئيس عون أمس: «يلومني البعض على اتخاذي خيار التفاوض والدبلوماسية، علماً بأن الأهداف الموضوعة يجمع عليها اللبنانيون جميعاً: الانسحاب وعودة النازحين وإعادة الأسرى والجثامين، وإعادة الإعمار، ولا بد من تجربة هذا المسار بعد أن فشل مسار الحرب الذي أثبت أن أحداً لم يقدر على تحقيق أولوياته، وسجلت خسائر بشرية ومادية هائلة». وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، قال عون: «أؤكد أنني لن أفرّط بالجنوب أو بحقوق لبنان، لذلك هناك تشديد في صيغة الإطار على انسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وهي وقعت على عدم وجود أي أطماع لها في لبنان». واعتبر عون أن «الجيش والدولة هما القادران على حماية اللبنانيين، وليس الأحزاب ولا الطائفية أو المذهبية». وفي السياق، أعرب الرئيس اللبناني عن أمله في أن تسفر المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في روما اليوم وغداً عن تحقيق خطوات ملموسة وعملية على الأرض، تتمثّل ببدء الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في الأماكن التي يتم إخلاؤها. والتقى الرئيس عون وفد مجموعة «ذا إلدرز»، الذي ضم مؤسسة المجموعة ونائبة رئيسها جراسا ماشيل، زوجة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، ورئيسة إيرلندا السابقة، ماري روبنسون، ورئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة، هيلين كلارك، وكلاً من: نيل بريسكو ودينيس كاري وكريم لبور، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. واعتبر عون أنه «يتعين على رئيس وزراء إسرائيل أن يدرك أن الحرب لن تحقق الأمن، وبالتالي فإن أي استقرار لن يكون إلا بالتفاهم والتوافق. ومواصلة الحرب لا نتيجة لها إلا المزيد من القتل والتدمير والتهجير». وشدّد عون على أن «الاهتمام بالنازحين من أبناء الجنوب مسؤولية تتولاها الوزارات والإدارات التي تقوم بدورها كاملاً».

أخبار ذات صلة
ترامب: إعادة الحصار البحري على موانئ إيران
ترامب: وجهنا ضربة «قوية جداً» لإيران
جوزيف عون
ترامب
بيروت
آخر الأخبار
«راكون هالاند».. التذكار الأغرب في مونديال 2026!
الرياضة
«راكون هالاند».. التذكار الأغرب في مونديال 2026!
اليوم 12:17
غوسكوف يعوض راونتري «المصاب» بمواجهة أنكالايف في قمة «يو إف سي أبوظبي»
الرياضة
غوسكوف يعوض راونتري «المصاب» بمواجهة أنكالايف في قمة «يو إف سي أبوظبي»
اليوم 12:15
وزارة الداخلية تُحذِّر من أسلوب احتيالي جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي
علوم الدار
وزارة الداخلية تُحذِّر من أسلوب احتيالي جديد عبر منصات التواصل الاجتماعي
اليوم 12:07
"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
الأخبار العالمية
"قوة دفاع البحرين" تعلن اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
اليوم 11:58
«أبوظبي للزراعة» ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية شجرة النخيل
علوم الدار
«أبوظبي للزراعة» ترسخ الوعي المجتمعي بأهمية شجرة النخيل
اليوم 11:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©