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أمين عام مجلس التعاون يُدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين

أمين عام مجلس التعاون يُدين استهداف إيران لناقلتي نفط إماراتيتين
14 يوليو 2026 10:41

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتَي النفط ممباسا والباهية التابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد الطاقم وإصابة آخرين.

وأكد معاليه أن هذا الاعتداء يمثّل انتهاكًا سافراً وخرقاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، ولقواعد حرية الملاحة البحرية، ويُعد مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدّد على ضرورة حماية الملاحة الدولية، وعدم استهداف السفن التجارية أو تعريض الممرات البحرية للخطر.

وأكد أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية.

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ودعا معاليه المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمُّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية الخطيرة والمتكررة، بما يضمن وقفها فوراً، ومحاسبة مرتكبيها، وتأمين حرية الملاحة الدولية، والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.

وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة الضحية، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

المصدر: وام
الإمارات
مضيق هرمز
أمين عام مجلس التعاون
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