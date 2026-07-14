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الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز

الكويت تدين وتستنكر الاعتداء الإيراني على ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز
14 يوليو 2026 12:38

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين، للاعتداء الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز، مما أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمي الناقلتين وإصابة عدد آخر، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم الثلاثاء، وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأييدها لجميع ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها.

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وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية، والالتزام بأحكام القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والمرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: وام
إيران
الإمارات
الكويت
مضيق هرمز
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