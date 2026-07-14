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ملك البحرين والرئيس المصري يؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإيرانية وتهديدات الملاحة البحرية

ملك البحرين والرئيس المصري يؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإيرانية وتهديدات الملاحة البحرية
14 يوليو 2026 21:49

بحث العاهل البحريني جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم في المنامة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطور الأحداث في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار فيها والجهود المبذولة تجاهها، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

 

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الرئيس السيسي جدد إدانة مصر واستنكارها للهجمات الإيرانية على أراضي البحرين معتبرا أنها تمثل انتهاكا لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

 

وأكد العاهل البحريني والرئيس المصري على ما ورد في قرار مجلس الأمن 2817، الذي أدان بشدة وطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج العربي والمملكة الأردنية الهاشمية، والوقف الفوري، دون قيد أو شرط، لأي استفزاز أو تهديد للدول المجاورة، والحق الأصيل لدول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي تشنها إيران.

 

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وشددا على الأهمية القصوى لوقف تهديدات إيران بتعطيل حرية الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره ممرًا دوليًا مهمًا لنقل الطاقة والتجارة العالمية، بما يخالف القانون الدولي وقانون البحار، مؤكدين أن حماية الممرات البحرية مسؤولية دولية مشتركة تتطلب تعاون الجميع في المنطقة والعالم.

 

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة.

 

 

 

المصدر: وام
السيسي
عبدالفتاح السيسي
ملك البحرين
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