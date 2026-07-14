وفيات في حريق بمبنى وسط بروكسل

عثر على خمس جثث بعد اندلاع حريق في موقع بناء بمبنى في وسط بروكسل، عاصمة بلجيكا، حسبما صرح مكتب المدعي العام في بروكسل اليوم الثلاثاء. وقال إن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين.

وكان المكتب قد أفاد في وقت سابق بفقدان ستة أشخاص. وكان هناك نحو 250 عاملا في الموقع عندما اندلع الحريق اليوم الثلاثاء.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء إن رجال الإطفاء أرسلوا لإخماد حريق صغير في الطابق الثاني من المبنى.

وقال مدع عام إن الأمر بدأ بما يبدو أنه حريق صغير في الطابق الثاني من المجمع. واستجابت فرقة الإطفاء وأخمدت الحريق، ثم أجرت جولة تفتيشية في موقع البناء الضخم. وأضاف:"كان الوصول إلى العديد من الأماكن صعبا للغاية".

وقال وزير الداخلية البلجيكي برنارد كوينتين على منصة إكس للتواصل الإجتماعي إنه صدم مما حدث. كما أعرب سفير ألمانيا لدى بلجيكا، مارتن كوتهاوس، عن تعازيه على المنصة ذاتها.