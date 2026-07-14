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"مجلس الأمن" يمدد آلية الإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر لمدة 6 أشهر إضافية

"مجلس الأمن" يمدد آلية الإبلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر لمدة 6 أشهر إضافية
14 يوليو 2026 23:22

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، القرار 2826 "2026"، القاضي ضمن جملة أمور، بتمديد طلب الأمين العام تقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ القرار 2722 عام "2024" المتعلق بالابلاغ عن الهجمات في البحر الأحمر، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في منتصف يناير العالم القادم.

 

ويستند القرار الذي اعتمد بتأييد 13 عضواً في مجلس الأمن، وامتناع كل من روسيا والصين عن التصويت، إلى سلسلة من قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن والبحر الأحمر.

 

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وينص القرار، الذي اعتمده المجلس خلال جلسته رقم 10194، على تمديد طلب الإبلاغ الوارد في الفقرة العاشرة من القرار 2722 عام "2024" حتى 15 يناير 2027، بما يضمن استمرار تقديم إحاطات دورية إلى مجلس الأمن بشأن التطورات المرتبطة بالوضع في البحر الأحمر.

المصدر: وام
البحر الأحمر
مجلس الأمن الدولي
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