ترامب: «هرمز» مفتوح أمام حركة جميع السفن باستثناء إيران

عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران.

وأضاف ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال» أن مضيق هرمز أصبح مفتوحاً أمام حركة جميع السفن، باستثناء إيران، متهماً القيادة الإيرانية بأنها «تكذب وتمارس العنف وتسلك طريق الدمار الشامل».

وأعلن الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة ستفرض حصاراً كاملاً، لكنه سيقتصر على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، أو التي تنقل أي شحنات مرتبطة بإيران.

وأردف بقوله: «أميركا تعود إلى الانتصار كما لم يحدث من قبل»، معتبراً أن «أيام إيران في قتل مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، قد انتهت»، قبل أن يختتم بالقول: «إيران لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».

كما قال الرئيس الأميركي إنه يعتقد ‌بأن إيران ‌و«حزب ​الله» سيضافان إلى ‌مشروع قانون ​العقوبات ​على ‌روسيا ⁠المعروض على ‌الكونجرس ‌حالياً.

في غضون ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، أنها أكملت موجة من الضربات العسكرية ضد إيران بهدف زيادة تقويض قدرتها على مهاجمة حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وذكرت «سنتكوم» في بيان صحفي أن «القوات الأميركية نجحت خلال موجة الضربات التي استمرت 5 ساعات في ضرب أهداف عسكرية متعددة شملت بوشهر وتشابهار وجاسك وكوناراك وأبو موسى وبندر عباس».

وأوضح البيان أن تلك «الضربات جاءت بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية»، مشيراً إلى أن القوات الأميركية استخدمت ذخائر دقيقة التوجية ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية الإيرانية.

وأشارت القيادة المركزية الأميركية إلى أن أكثر من 50 ألف جندي أميركي منتشرون حالياً في أنحاء الشرق الأوسط، مؤكدةً أن قواتها «تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية».

وكانت «سنتكوم» قد أعلنت، في وقت سابق، أنها ستستأنف الحصار على الموانىء الإيرانية، وذلك بناء على توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد إخلال إيران بمذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأميركي.

وفي سياق آخر، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، قادة إيران بتوجيه ضربة قوية إذا شنّت هجوماً على إسرائيل.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر، وفق مقطع مصوّر نشره مكتبه: «أقول لقادة إيران: لا تراهنوا على بقاء الأمور هادئة إذا هاجمتمونا، لقد ولّت الأيام التي يضربنا فيها أحد ولا نردّ عليه بضربة حاسمة».

وأكد أن «الضربات المقبلة ستكون أقوى من تلك التي نُفذت خلال الحرب المشتركة التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير».

وأضاف نتنياهو: «لا تراهنوا على تكرار ما حدث، لأنه لن يكون تكراراً، فما حدث آنذاك كان قوياً بما فيه الكفاية، أما هذه المرة فسيكون الأمر مختلفاً وأقوى بكثير».