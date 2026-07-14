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"الدفاع الكويتية" تعلن اعتراض 39 هدفاً جوياً وإصابة جنود في هجوم إيراني

"الدفاع الكويتية" تعلن اعتراض 39 هدفاً جوياً وإصابة جنود في هجوم إيراني
14 يوليو 2026 23:50

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية أن القوات المسلحة رصدت منذ مساء اليوم الثلاثاء حتى الآن صاروخا باليستيا وخمسة صواريخ جوالة و33 طائرة مسيرة معادية تم اعتراضها والتعامل معها.

وقال العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية في تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية إن العدوان الإيراني الآثم أسفر عن استهداف عدد من المنشآت الحيوية والمدنية وسقوط شظايا في عدد من المواقع بالبلاد مما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

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وأضاف أنه تم استهداف إحدى القطع البحرية التابعة للقوة البحرية الكويتية وأصيب على أثر ذلك أربعة من منتسبي القوات المسلحة حيث تلقوا الرعاية الطبية والعلاج اللازم وحالتهم مستقرة.

 

المصدر: وام
إيران
وزارة الدفاع الكويتية
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