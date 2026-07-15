أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين والأردن

أدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وما رافقها من استهداف للبنى التحتية والمنشآت الحيوية.

وقال معاليه في بيان اليوم إن ما أقدمت عليه إيران يمثل تصعيداً غير مسبوق ويعكس إصراراً واضحاً على خرق كافة القواعد والأعراف الدولية واستهانة مرفوضة بعواقب جر المنطقة إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكد أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع الكويت والبحرين والأردن ويؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.