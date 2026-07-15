أوكرانيا تستهدف 20 ناقلة روسية في البحر الأسود

كييف (وكالات)

استهدفت أوكرانيا 20 ناقلة روسية في البحر الأسود، حسبما قال قائد القوات المسيرة الأوكرانية روبرت بروفدي عبر «تليجرام».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بروفدي القول إنه تم الهجوم على 17 ناقلة نفط وناقلتي غاز وقارب سحب خلال الليل في البحر الأسود، مضيفاً «الجولة الأولى من المعركة البحرية انتهت، الآن في البحر الأسود».

ويشار إلى أن 116 سفينة تعرضت للهجوم خلال الأيام الماضية في بحر آزوف.

إلى ذلك، قُتل ستة أشخاص بضربات روسية على مدينتي سومي في شمال أوكرانيا وأوديسا في جنوبها، وفق ما أعلنت السلطات المحلية أمس.

وقُتل ثلاثة أشخاص في سومي وأُصيب 17 آخرون بجروح، بقنابل انزلاقية روسية، بحسب ما أفاد حاكم هذه المنطقة الحدودية مع روسيا أوليغ غريغوروف، عبر تلغرام.

إلى ذلك استُهدفت منطقة أوديسا بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية لليوم الخامس على التوالي، ما أسفر عن ثلاثة قتلى وثلاثة جرحى، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر عبر تلغرام.

واستُهدفت أوكرانيا بـ 122 طائرة مسيّرة هجومية، أُسقط منها 101، وصاروخين أطلقتهما روسيا خلال الليل، بحسب ما جاء في تقرير يومي لسلاح الجو الأوكراني.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أمس، استهداف خزانات وقود، ومصانع لانتاج مسيرات، وسفن إمداد تابعة للجيش الأوكراني.