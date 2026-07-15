ترامب: مواصلة ضرب إيران إذا لم تعد إلى المفاوضات

عواصم (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن جيش بلاده سيواصل ضرب إيران بشدة وسيدمر كل محطات الطاقة والجسور إذا لم تعد طهران إلى طاولة المفاوضات، في ظل غموض يلف مصير الحل الدبلوماسي بسبب تزايد التصعيد.

وأوضح ترامب، في مقابلة تلفزيونية، أن «الضربات ستستمر حتى أقول إنها كافية، وسندمر جميع محطات الكهرباء الإيرانية وجميع جسورهم ما لم يأتوا للتفاوض».

واعتبر أن «الطريقة الوحيدة للتفاوض مع هؤلاء الناس هي من خلال القوة العسكرية وهذا ما فعلناه»، مضيفاً «نحن نضرب كل شيء لديهم على طول الساحل على طول الواجهة البحرية».

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، أمس، إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران رداً على استهداف طهران السفن التجارية قرب مضيق هرمز.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن «القوات الأميركية أكملت جولة إضافية من الضربات ضد إيران، حيث استهدفت عشرات المواقع العسكرية بالقرب من مضيق هرمز والمناطق الساحلية الإيرانية».

وأوضح البيان أن «طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة وسفناً بحرية أميركية هاجمت خلال الموجة التي استمرت 7 ساعات مواقع للصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية والقدرات البحرية وأنظمة الدفاع الساحلي، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية وأطقم السفن المدنية».

وأشار إلى أن «هذه الضربات تأتي في اليوم نفسه الذي استأنفت فيه القوات الأميركية فرض الحصار البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية أو القادمة منها».

وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن القوات الأميركية تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية تامة ومستعدة لتنفيذ العمليات التي يوجه بها القائد العام.

بدوره، قال قائد القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، الأدميرال براد كوبر: إن إيران استهدفت المدنيين عمداً في أنحاء الشرق الأوسط وهاجمت سفناً تجارية خلال الأيام الماضية.

وذكر كوبر في بيان أن «إيران على مدى الأيام السبعة الماضية استهدفت عمداً المدنيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة 7 سفن تجارية، ما أسفر عن مقتل أو فقدان أو إصابة ما يقرب من 10 من أفراد الطواقم المدنية، كما أطلقت القوات الإيرانية عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة نحو دول الخليج المجاورة».

وأضاف أن «القوات الأميركية تحاسب إيران على عدوان غير مبرر يستمر في تعريض حياة الأبرياء للخطر».