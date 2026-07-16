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الاتحاد الأوروبي يطلب إعفاءات جمركية أميركية لمنتجات غذائية وطبية

الاتحاد الأوروبي يطلب إعفاءات جمركية أميركية لمنتجات غذائية وطبية
16 يوليو 2026 08:57

 طلب الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء من الولايات المتحدة إعفاءات جمركية لعدد إضافي من المنتجات الأوروبية المصدرة إلى السوق الأميركية.

وذكر المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون التجارية أولوف جيل إن الاتحاد شارك مع الولايات المتحدة قائمة واسعة من منتجات الصادرات الأوروبية التي يعتقد أن خفض الرسوم الجمركية عليها ممكن و يستمر التواصل مع الجانب الأميركي بشأن هذه القائمة.

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وأضاف جيل أن الاتحاد الأوروبي يرغب فعليا في بحث أكبر عدد ممكن من المجالات التي يمكن فيها خفض الرسوم الجمركية أو إلغاؤها بما يخدم مصلحة الجانبين ومصلحة المصدرين والمستهلكين.

وأوضح أن القائمة تشمل الجبن وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الاستهلاكية والغذائية إضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية.

المصدر: وام
المفوضية الأوروبية
الولايات المتحدة الأميركية
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