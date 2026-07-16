برعاية هزاع بن زايد.. هيئة أبوظبي للتراث تنظم الدورة الأولى من «مهرجان العين للرطب»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنظِّم هيئة أبوظبي للتراث الدورة الأولى من «مهرجان العين للرطب»، خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو الجاري في «الصاروج بارك» في منطقة العين.

يتضمن المهرجان مجموعة من المسابقات والفعاليات التراثية والزراعية، من بينها 19 مسابقة خُصصت لها 245 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز 5 ملايين درهم، إلى جانب أسواق وأقسام متنوعة تسلط الضوء على الموروث الزراعي الإماراتي، وتدعم المزارعين والأسر المنتجة، وتوفر للزوار تجربة تراثية وترفيهية متكاملة.

بهذه المناسبة، ثمّن عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، الرعاية الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، لـ«مهرجان العين للرطب» في دورته الأولى، الذي يُقام بالتزامن مع موسم الرطب في دولة الإمارات، بما يعكس إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، في الاهتمام بالنخلة بوصفها رمزاً للعطاء والتنمية، وترسيخ مكانتها في وجدان المجتمع الإماراتي، وتأكيد استمرار هذا النهج تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأضاف أن المهرجان يمثِّل ملتقى يجمع المزارعين والخبراء وروّاد الصناعات والشركات ومراكز البحوث بهدف دعم القطاع الزراعي والإسهام في استدامته من خلال برامجه المتنوعة التي تجذب الزوّار والمهتمين، وتوفِّر تجربة تراثية وترفيهية متكاملة تبرز مكانة المدينة كوجهة زراعية وسياحية متميزة.

وأوضح أن الدورة الأولى من المهرجان تتضمن 19 مسابقة متنوعة في فئات مختلفة تشمل 11 مسابقة للرطب منها 3 مسابقات للنخبة: «نخبة توام للرطب، ونخبة العين للرطب، ونخبة الواحات للرطب»، و6 مسابقات فردية للرطب لفئات: «الخلاص، والفرض، والشيشي، وبومعان، والخنيزي، والزاملي»، إضافة إلى مسابقة «خرايف البيت»، ومسابقة «أكبر عذج»، و6 مسابقات للفواكه لفئات التين الأحمر والأصفر، والمانجو المحلي والمنوع، والليمون المحلي والمنوع، بجانب مسابقة أجمل مخرافة رطب، ومسابقة إبداع من جذع النخلة.

تُتيح الهيئة التسجيل في «مهرجان العين للرطب» عبر تطبيق الهواتف الذكية «فالك الناموس»، الذي يمثل منصة شاملة لمتابعة الطلبات، والاطلاع على اللوائح والمواعيد، ورصد النتائج أولاً بأول.