مقتل 5 فلسطينيين بغارات على غزة

غزة (الاتحاد)

قال مسؤولون ​في القطاع الصحي بغزة، إن غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 5 فلسطينيين أمس، في وقت أفادت فيه مجموعة بحثية مقرها الولايات المتحدة بارتفاع وتيرة الهجمات الإسرائيلية إلى مستويات لم يشهدها القطاع منذ دخول الهدنة حيز ⁠التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وقال مسعفون إن غارة جوية إسرائيلية قتلت شخصين قرب «حي التفاح» شمال ​القطاع، فيما قتل ثالث جراء قصف نفذته دبابة إسرائيلية على «حي الزيتون» شرق مدينة غزة.

وأضاف ​المسعفون أن ‌غارة أخرى استهدفت مخيماً يؤوي نازحين غرب مدينة غزة، ⁠ما أسفر ​عن مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

ووفقاً لمسؤولين صحيين في غزة، تجاوز عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات ‌الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» في أكتوبر الماضي 1100.

ويعيش حالياً نحو مليوني فلسطيني في شريط ساحلي ضيق، معظمهم في خيام مؤقتة أو مبان متهدمة جراء الحرب.