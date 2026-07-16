الهند تحظر إرسال بحارتها على السفن العابرة لـ«هرمز»

نيودلهي (وكالات)

وجهت الهند مُلاك السفن ومديريها ووكالات التوظيف بوقف إرسال البحارة الهنود إلى السفن العابرة لمضيق هرمز، في أعقاب تصاعد الهجمات بالمنطقة.

وقالت المديرية العامة للشحن، في منشور عبر منصة «إكس»، إن «الإجراءات الاحترازية تقضي بعدم إرسال أي بحارة هنود للعمل على متن السفن المارة عبر مضيق هرمز حتى إشعار آخر».

وأضافت أن «حوادث الأيام القليلة الماضية رفعت بصورة كبيرة المخاطر التي تواجه البحارة والسفن التجارية العاملة في المنطقة المتأثرة بالصراع».

وأكدت أنها تواصل مراقبة الوضع الأمني من كثب، وأنها ملتزمة حماية سلامة البحّارة الهنود وأمنهم.

والهند من أبرز الدول التي تزوّد قطاع الشحن العالمي البحّارة، إذ بلغ عدد البحّارة الهنود العاملين أكثر من 320 ألفاً في عام 2025، بحسب وزارة النقل البحري الهندية.

وصدر هذا التوجيه بعد تأكيد مسؤولين مقتل بحارين هنديين على الأقل بهجمات استهدفت سفنا تجارية خلال الأسبوع الماضي.