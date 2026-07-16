الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير خارجية لبنان: الحكومة قررت إنهاء الوجود العسكري لـ«حزب الله»

يوسف رجي متحدثاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
17 يوليو 2026 00:54

بيروت (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
مقتل 5 فلسطينيين بغارات على غزة
اتفاق لبناني إسرائيلي على بدء تطبيق «المناطق التجريبية»

قال وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أمس، إن حكومة بلاده اتخذت قراراً تاريخياً بإنهاء الوجود العسكري لـ«حزب الله».
جاء ذلك في كلمة ألقاها رجي في مجلس الشيوخ الفرنسي، خلال مؤتمر بعنوان «للتضامن مع لبنان: السلطات المحلية في قلب الشراكة الفرنسية - اللبنانية»، وفق بيان للخارجية اللبنانية.
وقال رجي إن «لبنان اختار إعادة بناء دولة كاملة السيادة، تحتكر وحدها قرار سياستها الخارجية وأمنها الوطني، وتمارس وحدها حق استخدام القوة الشرعية».
وأضاف أن «الحكومة اتخذت، في هذا السياق، قرارات تاريخية، في مقدمتها إنهاء الوجود العسكري لحزب الله».
وأوضح أن «قرار إنهاء الوجود العسكري للحزب لم يكن استجابة لضغوط خارجية ولا ثمرة مفاوضات دبلوماسية، بل جاء تعبيراً عن إرادة وطنية خالصة».
وأقرت الحكومة اللبنانية، في 5 أغسطس الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك ما يمتلكه «حزب الله».
واعتبر رجي أن الدولة «لا تستطيع استعادة صدقيتها وهيبتها في ظل وجود تنظيمات مسلحة تعمل خارج سلطتها الدستورية».
وأكد أن «لبنان لم يعد يتحرك وفق إملاءات الظروف، بل وفق رؤية واضحة تعتبر أن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يفوض، وأن احتكار القوة الشرعية لا يمكن أن يكون إلا للدولة».
وشدد رجي، على أن «قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني والسياسة الخارجية تتخذ اليوم في بيروت، وفي بيروت وحدها».
ولفت إلى أن «الحكومة تهدف إلى بسط سلطة الجيش اللبناني تدريجياً على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها الجنوب، وفق القرارات السيادية وقرارات مجلس الأمن».
وربط رجي تحقيق هذا الهدف بـ«الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «استمرار الاحتلال الإسرائيلي يقوض مؤسسات الدولة ويؤخر استعادة الاستقرار».
وأكد أنه «لا يمكن الحديث عن استقرار مستدام ما لم تكن الدولة هي الجهة الوحيدة التي تحتكر استخدام القوة المشروعة».
من جانبه، قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه، في افتتاح المؤتمر، إن لبنان مر بأزمات متلاحقة.
ووصف قرار الحكومة اللبنانية رفض مسار الحرب والتوجه نحو المفاوضات مع إسرائيل بأنه «شجاع وتاريخي».

وزير الخارجية اللبناني
حزب الله
لبنان
أزمة لبنان
جنوب لبنان
الأزمة اللبنانية
الجيش اللبناني
مجلس الشيوخ الفرنسي
الحكومة اللبنانية
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
آخر الأخبار
طائرة حربية تقلع من حاملة طائرات أميركية في بحر العرب ضمن الحملة العسكرية ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
واشنطن: هدفنا تسوية تمنع إيران من امتلاك سلاح نووي
17 يوليو 2026
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة في غزة - أ ف ب
الأخبار العالمية
مقتل 5 فلسطينيين بغارات على غزة
17 يوليو 2026
سفن تجارية عالقة في مضيق هرمز - رويترز
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: هجمات إيران تدفع المنطقة نحو مرحلة بالغة الخطورة
17 يوليو 2026
يوسف رجي متحدثاً أمام مجلس الشيوخ الفرنسي (من المصدر)
الأخبار العالمية
وزير خارجية لبنان: الحكومة قررت إنهاء الوجود العسكري لـ«حزب الله»
17 يوليو 2026
مقر وزارة الخارجية الباكستانية - أرشيفية
الأخبار العالمية
باكستان: مذكرة تفاهم إسلام آباد لا تزال إطاراً دائماً لتعزيز السلام
17 يوليو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©