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11 قتيلا في حريق دار للأيتام في الجزائر

مسعفون وقوات أمن يتفقدون الحريق
16 يوليو 2026 22:35

توفي 11 شخصا على الأقل بينهم أطفال وأصيب 19 آخرون في حريق اندلع، ليل الأربعاء الخميس، في دار للأيتام بضواحي العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت هيئة الحماية المدنية الجزائرية.
نشب الحريق في مؤسسة "الطفولة المسعفة" الواقعة في بلدية المحمدية بحسب ما ذكرت الهيئة في بيان. وهرعت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث حوالى الساعة الثالثة فجرا.
وقالت الهيئة، في بيان "تواصل مصالح الحماية المدنية عمليات إخماد الحريق"، مشيرة إلى أن "الحصيلة المؤقتة للخسائر البشرية" تلحظ "تسجيل 11 حالة وفاة" فضلا عن "إسعاف ونقل 19 مصابا".

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