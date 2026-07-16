البيت الأبيض: ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما زال منفتحا على الدبلوماسية مع إيران، رغم تجدد التصعيد العسكري.

وقالت كارولاين ليفيت الناطقة باسم البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحافي، إن "الرئيس يحمّل (الإيرانيين) المسؤولية عندما ينكثون بالالتزامات التي تعهدوا بها تجاه الولايات المتحدة. لكنه في الوقت نفسه، يبقى دائما منفتحا على الدبلوماسية".

وعلى نحو ما يحصل منذ أيام، شنّت الولايات المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية جولات جديدة من القصف على إيران مساء الخميس.

وأعلن الجيش الأميركي أن قواته شنت ضربات ضد إيران لليلة الخامسة على التوالي الخميس.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في منشور على منصة "إكس"، إن الضربات التي بدأت عند الساعة 18,00 ت غ نُفّذت "لإضعاف إمكانات إيران العسكرية بشكل أكبر".