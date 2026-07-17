الجمعة 17 يوليو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية": معدل تفشي "إيبولا" بالكونغو الأسرع في التاريخ

"الصحة العالمية": معدل تفشي "إيبولا" بالكونغو الأسرع في التاريخ
17 يوليو 2026 10:48

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية أصبح ثالث أكبر تفش مسجل للمرض عالميا، بعد تسجيل 2003 إصابات و796 وفاة خلال شهرين فقط، في أسرع وتيرة انتشار مقارنة بالأوبئة السابقة.

وأوضحت المنظمة أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة في مقاطعة إيتوري تُكتشف خارج قوائم المخالطين، فيما تقع غالبية الوفيات داخل المجتمعات المحلية بعيدا عن مراكز العلاج، وهو ما يعقّد جهود احتواء الوباء.

أخبار ذات صلة
"الصحة العالمية" تصدر تحذيرا بشأن تفشي إيبولا
سكان يهاجمون مستشفى يعالج مرضى إيبولا في الكونغو

ولفتت إلى أن الاستجابة الصحية شهدت توسعا في قدرات الفحص والعلاج، إلى جانب إطلاق تجارب سريرية على لقاحات وعلاجات جديدة تستهدف سلالة "بونديبوجيو"، في محاولة للحد من انتشار الفيروس وتقليل معدلات الوفيات.

المصدر: وكالات
منظمة الصحة العالمية
تفشي
تفشي الأمراض
إيبولا
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين
الترفيه
«يوم الحِرف والألعاب الشعبية» في أم القيوين
اليوم 14:05
«الشارقة للسيارات القديمة» ينظِّم ورشاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات
الترفيه
«الشارقة للسيارات القديمة» ينظِّم ورشاً للذكاء الاصطناعي والروبوتات
اليوم 14:03
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن
علوم الدار
الإمارات تدين بشدة تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت وقطر والأردن
اليوم 13:58
فرنسا وإنجلترا.. 5 مواجهات تاريخية بعيداً عن العداوة الكروية
الرياضة
فرنسا وإنجلترا.. 5 مواجهات تاريخية بعيداً عن العداوة الكروية
اليوم 13:50
صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما
الرياضة
صراع دو بليسيس وعثمان يشعل قمة «يو إف سي» في أوكلاهوما
اليوم 13:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©