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"الداخلية القطرية": تسجيل إصابة إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض

"الداخلية القطرية": تسجيل إصابة إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض
17 يوليو 2026 09:02

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إنه في إطار المتابعة المستمرة للمستجدات الميدانية، فإن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني، باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة صباح اليوم.

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وأضافت أنه استنادا إلى البلاغات الواردة والنتائج الميدانية، فقد تأكد تسجيل إصابة لطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

المصدر: وام
شظايا
سقوط شظايا
قطر
وزارة الداخلية القطرية
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