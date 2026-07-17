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"الجيش الأردني" يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه

"الجيش الأردني" يعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه
17 يوليو 2026 09:47

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن منظومات الدفاع الجوي تصدّت واعترضت وأسقطت، صباح اليوم الجمعة، ثلاثة صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة قوله، إن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما باشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، وتعاملت معها وأمّنتها وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعتمدة.

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وأكد المصدر، أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تواصل مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد، للتعامل مع أي تهديد وفق قواعد الاشتباك المعتمدة.

المصدر: وام
إيران
الأردن
صواريخ
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