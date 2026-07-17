انهيار أرضي في الصين وتواصل عمليات البحث والإنقاذ

أفادت وسائل إعلام صينية رسمية بأن انهيارا أرضيا وقع اليوم الجمعة، بمدينة تشونجتشينج بجنوب غرب الصين دفن بعض المباني السكنية وحاصر عددا غير محدد من الأشخاص.

وقال تلفزيون الصين المركزي الحكومي إنه جرى إنقاذ ثمانية أشخاص على الأقل من تحت الأنقاض وعمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأضاف التلفزيون أن الانهيار الأرضي وقع الساعة 0908 صباحا تقريبا في منطقة بينجشوي بتشونجتشينج.

وأظهرت بعض الصور التي بثها التلفزيون جانبا من أحد الجبال منهارا على منطقة سكنية. وكانت العديد من المباني تقع بالقرب من الانهيار الأرضي بينما شوهدت أطقم الأنقاذ تبحث بين الأنقاض.

وتقع منطقة بينجشوي في الجزء الجنوبي الشرقي من تشونجتشينج التي تحد إقليمي هوبي و قويتشو.