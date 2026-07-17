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آندي بورنم يقترب من رئاسة وزراء بريطانيا

آندي بورنم يتقرب من رئاسة وزراء بريطانيا
17 يوليو 2026 15:09

يعقد حزب العمال الحاكم في بريطانيا مؤتمرا خاصا الجمعة لتثبيت السياسي المخضرم آندي بورنهام كزعيم جديد له ورئيس مقبل للوزراء.
في وقت يحظى حزب العمال (يسار وسط) بغالبية ساحقة في البرلمان، يتوقع بأن يحل بورنم البالغ 56 عاما مكان كير ستارمر في 10 داونينغ ستريت الاثنين، بعد أربعة أسابيع على عودته نائبا في البرلمان عقب غياب دام تسع سنوات.
وسيصبح بورنم سابع رئيس وزراء في المملكة المتحدة في غضون عقد.
ولم يواجه بورنم الملقب بـ"ملك الشمال" لفوزه في ثلاث انتخابات متتالية لمنصب رئيس بلدية مانشستر الكبرى، أي منافسين على قيادة حزب العمال.
وأصبح زعيما للحزب في ثالث محاولة بعد محاولتين فاشلتين في 2010 و2015 عندما خسر أمام كل من إد ميلباند وجيريمي كوربن.
وفاقمت انتخابات محلية وإقليمية كارثية في مايو الضغط على ستارمر ولم يعد بإمكانه الصمود بعدما فاز بورنم في انتخابات فرعية لمقعد برلماني في 18 يونيو، ما أتاح له الترشح لقيادة الحزب.
وسحب معظم نواب حزب العمال اثر ذلك دعمهم لستارمر الذي أعلن قراره التنحي في 22 يونيو.
حصل بورنم، على دعم 379 من أصل 403 من نواب حزب العمال، فيما لم يتمكن أي منافس من جمع الحد الأدنى المطلوب، وهو 81 ترشيحا، لمنافسته على قيادة الحزب.
وقال بورنم إنه "ممتن للغاية" للدعم الذي حصل عليه من مختلف تيارات الحزب والثقة التي منحه إياها النواب.

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المصدر: وكالات
حزب العمال
كير ستارمر
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