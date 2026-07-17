ألمانيا وفرنسا تدفعان نحو تعاون نووي بين البلدين

دفع المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، نحو تعزيز التعاون بين بلديهما في مجال الردع النووي.

وأعلن ميرتس أن قوات بلاده تُشارِك "اعتبارا من السنة الجارية" في مناورة نووية فرنسية، في خطوة نحو إرساء "الردع الأوروبي" الذي تسعى إليه برلين وباريس.

وكتب المستشار الألماني، على منصة "إكس" عقب انعقاد اجتماع وزاري بين البلدين في مدينة برويل قرب كولونيا بفي رب ألمانيا "تعزز ألمانيا وفرنسا تعاونهما في مجال الدفاع. نحن نقوّي الردع الأوروبي. اعتبارا من السنة الجارية، سنشارك في مناورة نووية للقوات المسلحة الفرنسية".

وأوضح ميرتس وماكرون، في بيان ختامي، أن وجود مقاتلة "رافال" تابعة للقوات الاستراتيجية الفرنسية في قاعدة "نرويفنيش" الجوية حيث ترأسا صباح الجمعة مجلسا مشتركا للدفاع والأمن، "يشكل المرحلة العملانية الأولى" في هذا التعاون.

وكان ماكرون شرح، في خطاب ألقاه في الثاني من مارس الفائت، مفهوم "الردع المتقدم" الذي يضم ثماني دول أوروبية، لكنه لا يشمل مشاركتها "في قرار إطلاق النار النووي" الذي سيبقى محصورا بالرئيس الفرنسي.

ويوفّر هذا الردع المتقدم للدول الشريكة إمكان المشاركة بقدراتها التقليدية في المناورات النووية الفرنسية، ويتيح كذلك لفرنسا أن تنشر في هذه البلدان بصورة مؤقتة طائرات "رافال" القادرة على حمل قنابل ذرية.

ويجيز المفهوم للدول الشريكة لفرنسا الإسهام في الردع على ثلاثة مستويات هي الإنذار المبكر وخصوصا بواسطة الرادارات، والضربات في العمق، والتصدي للصواريخ.

وفي إطار هذا الردع المشترك، تُجري القوات الفرنسية أربع مرات في السنة مناورات بعنوان "بوكر"، وهي عملية مجوقلة تستمر نحو عشر ساعات، تُحاكي غارة نووية على ارتفاع شديد الانخفاض وبسرعة عالية جدا تواجه مقاومة من قوة معادية.

وشددت القوتان الرئيسيتان في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على أن "هذا التعاون مكمّل للردع النووي الذي يوفره حلف شمال الأطلسي (ناتو) وليس بديلا منه".

وأكد البلدان أن هذا التعاون "سيسهم في تعزيز الردع في أوروبا وزيادة أمن" القارة، مع احترام "الالتزامات القانونية الدولية لكل من البلدين".