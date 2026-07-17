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زلزال عنيف يهز المكسيك

زلزال
17 يوليو 2026 20:09

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، البحر ​قبالة سواحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، اليوم الجمعة، مما دفع إلى إصدار تحذير من ⁠خطر أمواج مد عاتية (تسونامي)، فيما شعر سكان ​في غواتيمالا والسلفادور المجاورتين بالهزة الأرضية.
ولم ترد ​تقارير ‌بعد من السلطات ⁠عن ​وقوع أضرار جراء الزلزال.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بالقرب من مدينة "بويرتو ماديرو" المكسيكية وعلى عمق ‌ضحل بلغ نحو 10 كيلومترات، وهو ما ‌زاد من قوة تأثيره على المناطق القريبة.
وعقب الزلزال، حذر نظام التحذير من التسونامي ​في الولايات المتحدة من احتمال تشكل أمواج تسونامي خطرة على السواحل الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.
وفي غواتيمالا سيتي، قال شاهد إن الزلزال تسبب ​في اهتزاز المباني ودفع بعض السكان إلى مغادرة منازلهم مسرعين إلى الشوارع.
وأظهرت لقطات، بثتها وسائل إعلام محلية في ​غواتيمالا، موظفين ‌وهم يخلون ⁠أحد المباني ‌الحكومية بعد تفعيل ‌بروتوكولات الطوارئ والإجراءات الأمنية.
وأوضح شاهد آخر أن سكان ⁠السلفادور شعروا أيضا بالهزة الأرضية.
وقال حاكم ولاية ​أواكساكا المكسيكية الجنوبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الزلزال شُعر به بدرجة متوسطة في عاصمة الولاية، لكنه أشار إلى عدم ورود تقارير فورية عن ​وقوع أضرار جسيمة.

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المصدر: وكالات
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