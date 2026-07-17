جرحى بإطلاق نار في الدنمارك

أفادت تقارير إعلامية في الدنمارك، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار على شرطي وشخصين آخرين بينهما المشتبه به في إطلاق النار، ما أدى إلى إصابات.

وقع إطلاق النار في نورسوندبي، في إقليم شمال يوتلاند شمالي البلاد.

ونقلت قناتا "تي في 2" و "دي آر" عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الإصابات كانت خطيرة.

وذكرت قناة "دي آر" أن الشرطة تلقت بلاغا بشأن اندلاع حريق في منطقة صناعية في نورسوندبي وهرعت إلى موقع الحادث، حيث تعرض أفرادها لإطلاق نار. ورد رجال الشرطة بإطلاق النار.

وأضافت القناة أن الشرطة قالت إن إطلاق النار انتهى، لكن التحقيق ظل جاريا.

ولم تتضح على الفور هوية الشخص الثالث المصاب. وظهر في صور ومقاطع مصورة للموقع عمود من الدخان الأسود يتصاعد. ولم تتوافر المزيد من التفاصيل على الفور.